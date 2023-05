Marilândia do Sul entrega uniformes para alunos da rede municipal

Da Redação

O uso da camiseta e da calça será obrigatório

Todos os alunos da rede municipal de Educação de Marilândia do Sul receberão, nesta quinta-feira (11), um kit de uniforme escolar. Cada estudante terá direito a uma mochila, duas camisetas, uma calça, uma jaqueta e um shorts.

Conforme a Prefeitura Municipal, o uniforme escolar é uma "necessidade" e "significa segurança para o aluno". Com a iniciativa, em qualquer situação que aconteça com a criança fora da escola, ela será facilmente identificada e reconhecida.

Os estudantes irão receber o kit em suas respectivas escolas. A partir disso, o uso da camiseta e da calça será obrigatório. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o uso da mochila é aconselhável, mas não se tornará requisito obrigatório. Os responsáveis que já tiverem comprado uma mochila para o filho, podem fazer a devolução na direção da instituição.

A entrega do kit escolar é feita desde 2019, cada aluno da rede municipal de Educação recebe um combo completo para usar durante o ano letivo. "A administração tem investido muito em educação nos últimos anos, com a reforma das escolas, construção de novos prédios, plano de carreira para os professores, aumento no número de vagas nas creches e o objetivo é que 2023 seja ainda mais próspero", disse o prefeito Aquiles Takeda.

