Marilândia do Sul entrega de uniforme para merendeiras da Educação

A medida tem como objetivo melhorar as condições de trabalho

Na última segunda-feira (13), a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Marilândia do Sul realizou a entrega de uniformes para as merendeiras da Rede Municipal de Educação. A medida tem como objetivo melhorar as condições de trabalho, proporcionando uma vestimenta adequada para os funcionários.

O kit entregue às servidoras é composto por camiseta, calça, jaleco e um avental. Essa é a primeira vez que a ação é realizada, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

A Prefeitura Municipal reforça que os funcionários obtêm diversas vantagens com o uso dos uniformes. Além de economizar na compra de roupas, o trabalhador também tem uma grande economia de tempo e facilidade no momento de se arrumar para ir ao trabalho.

O uniforme e seu uso significam higiene, respeito às normas, organização e principalmente segurança. "Nós sempre prezamos pela qualidade dos serviços prestados, seja ele em saúde, educação, atendimento, assistência social, enfim todos os tipos. E, nesse ano, realizamos a entrega dos uniformes para as merendeiras, que prestam um serviço tão lindo de servir as nossas crianças. Vimos a necessidade de adequar e melhorar os uniformes utilizados e assim fizemos”, disse o Prefeito Aquiles Takeda.

A secretária municipal de Educação, Ionice Pereira, concordo com Takeda e acrescenta que reconhecendo a importância das profissionais para o município, além de agradecer a elas e a toda equipe pelo apoio e dedicação com os alunos.

Fonte: Prefeitura de Marilândia do Sul.

