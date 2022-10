Marilândia do Sul elege Miss e Mister 3ª idade; confira

Da Redação

Na última sexta-feira (14) a Secretaria de Assistência Social realizou a 8ª edição do concurso de Miss e Mister 3ª Idade, no Marilândia Club. A idosa Ilma Maria Correia foi eleita Miss 3ª idade. Já Alzira da Silva Varella, recebeu o título de Miss Simpatia, e Maria Braga de Andrade foi eleita a mais tímida das candidatas. Entre os homens, o mais charmoso e elegante participante, segundo os jurados, foi Sebastião Marcelino de Oliveira.

Os participantes tiveram um dia de reis e rainhas, com direito a cabelo, maquiagem e roupas de gala. “É muito importante a realização de eventos como esse, que valorizam os nossos idosos e ajudam a elevar a autoestima deles. É lindo ver o sorriso no rosto de cada um”, comentou a secretária de Assistência Social, Vanessa Ferreira.

Os jurados do concurso ressaltaram a dificuldade de escolher apenas um representante por categoria. O concurso contou ainda com muita música ao vivo, mas quem deu show mesmo foram os nossos participantes, que foram para a pista de dança e mostraram que têm muito gingado.

“Gostaria de parabenizar todos os organizadores do concurso, todo o público que foi prestigiar, e principalmente os nossos participantes que fizeram do evento um espetáculo. Eu não queria estar na pele dos jurados, mas a 3ª idade de Marilândia do Sul está muito bem representada” disse o prefeito Aquiles Takeda.

O evento é uma das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social durante outubro, mês dedicado ao idoso. Além disso, foram feitas atividades diferenciadas para os idosos dos grupos de fortalecimento de vínculos do Cras nos últimos dias.

