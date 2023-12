Marilândia do Sul é uma das cidades mais transparentes da Amuvi

A prefeitura de Marilândia do Sul é uma das quatro mais transparentes da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). Conforme dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o índice de transparência da cidade melhorou, sendo um dos melhores de sua história.

De acordo com a apuração do TCE, Marilândia do Sul obteve 92% de transparência, ficando na 63ª posição em todo o Paraná e na quarta posição entre os municípios do Vale do Ivaí, ficando atrás de Rosário do Ivaí (100%), São João do Ivaí (97,23%) e Marumbi (94,31%).

"Tivemos um avanço muito grande. Em 2022 a nossa avaliação foi de 61,12%, então tivemos um grande avanço. Um trabalho em equipe, onde cada um se empenhou em fazer a sua parte, cada um informando corretamente os dados, então foi um trabalho em equipe. Nossa meta é continuar evoluindo e alcançar os 100%", detalha a Controladora Interna do Município, Marli Chagas Rodrigues.

O Índice de Transparência da Administração Pública, ou ITP-TCE/PR, é um parâmetro instituído pelo Tribunal de Contas do Paraná para medir em parceria com a sociedade o grau de transparência dos portais eletrônicos dos entes públicos. O método foi desenvolvido no ano de 2018.

O objetivo principal da compilação do índice é que a administração pública, no Estado do Paraná, possa ser considerada referência nacional em matéria de transparência. Objetiva-se, também, que os portais sejam cada vez mais úteis para o cidadão e, consequentemente, mais acessados.

"Parabenizo toda equipe, todos os servidores. Um trabalho em equipe, um grande crescimento. Uma ótima notícia para encerrar o ano. Entre os quatro municípios da Amuvi mais transparentes, isso é uma grande conquista. Vamos seguir com o nosso trabalho, de uma gestão transparente, que trabalha em prol de seu povo", disse Aquiles Takeda.

