Marilândia do Sul é referência em doação de sangue na região

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, realiza um trabalho referência na doação de sangue. Na última sexta-feira (2), 18 doadores foram levados até a sede do Hemepar para realizar a doação e salvar vidas.

A ação é realizada duas vezes por mês e tem como objetivo incentivar a doação de sangue. O transporte é oferecido pela prefeitura, e os marilandenses podem ir e voltar com o ônibus da saúde, que é disponibilizado exclusivamente para esse momento.

O trabalho é realizado pela Secretaria de Saúde há sete anos e já incentivou grande parte da população a entrar para lista de doadores. A grande responsável pelo projeto é Graziella Ferri, que explica a importância da doação.



"Não há substituto para o sangue, a importância desse gesto traz esperança e vida a todos que necessitam. Para doar é necessário ter de 18 a 60 anos, mais de 52kg e ter boas condições de saúde, quem tiver interesse em participar dessa corrente do bem pode entrar em contato comigo pelo telefone (43) 9 9860-4915", explicou Ferri.

Além de ajudar a salvar vidas, a doação de sangue também proporciona outros benefícios para os voluntários, como check-up gratuito, dia de folga do trabalho sem descontos ou penalidades, protege o coração, diminui o risco de câncer, descontos em shows, jogos, e eventos culturais.

Em apoio ao junho vermelho, mês de conscientização para a doação de sangue, os servidores Câmara Municipal se mobilizaram e estiveram no hemonúcleo. Moradores do distrito de Nova Amoreira também estiveram presentes.

