Marilândia do Sul divulga a lista de aprovados no PSS

Na última segunda-feira (16), a Prefeitura de Marilândia do Sul publicou a lista de aprovados para as vagas de motorista e técnico de enfermagem, através do Diário Oficial. Para a vaga de motorista, os quinze primeiros colocados realizaram uma prova prática e o resultado foi divulgado na quarta-feira (18), às 17h02. Todos os candidatos tiveram 24 horas para entrar com recurso.

A Prefeitura informa que a lista final dos aprovados para a vaga de motorista, já com os recursos analisados, estará disponível nesta sexta-feira (20).

O candidato aprovado será convocado por edital publicado no Diário Oficial do município de Marilândia do Sul, dentro do prazo de validade do processo seletivo e à medida que forem surgindo vagas. A Prefeitura frisa que o convocado terá três dias úteis para providenciar o documentação comprobatória dos requisitos exigidos para a função e demais documentos estabelecidos pelo edital.

O candidato que não comparecer no prazo previsto será, automaticamente, excluído da lista de classificados e o próximo colocado será chamado. Ao ser convocado, se o candidato não for encontrado no endereço da ficha de inscrição, perderá sua vaga.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.