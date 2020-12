Marilândia do Sul chega aos 150 casos de coronavírus - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A saúde de Marilândia do Sul confirmou que o município chegou aos 150 casos confirmados do novo coronavírus. No sábado (5), não foi registrado nenhum caso positivo a mais.

Ainda conforme a saúde, 131 pessoas já estão curadas da Covid-19.

