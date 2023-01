Marilândia do Sul anuncia mudança no agendamento de consultas

Da Redação

Imagem Ilustrativa

A partir desta terça-feira (31), aqueles que necessitarem de atendimento odontológico em Marilândia no Sul, no Vale do Ivaí, deverão fazer o agendamento por meio do telefone 3428-1221, ou no balcão da recepção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Central.

Conforme a Prefeitura Municipal, os agendamentos estão sendo realizados todos os dias. As novas medidas e mudanças estão sendo tomadas para facilitar e agilizar o processo para os habitantes da cidade.

Os atendimentos na UBS Central serão realizados todos os dias no período da manhã. Nas segundas, quartas e quintas-feiras a noite, as consultas serão destinadas às pessoas que trabalham durante o dia. Em caso de emergência, é necessário o agendamento prévio.

Com o início das aulas na Rede Municipal de Educação, os atendimentos do período matutino nas segundas, quartas e quintas-feiras serão destinados aos alunos. O contato para agendamento deve ser feito diretamente com os diretores das escolas.





Outras unidades de saúde

Na UBS do mutirão, o agendamento deve ser feito diretamente com a enfermeira Ellen; já nos postos de São José e Nova Amoreira a logística continua a habitual.

Conforme a Prefeitura, na UBS Central as consultas odontológicas acontecerão de acordo com a ordem de agendamento. Conforme a demanda haverá uma lista de espera.





Fonte: Prefeitura de Marilândia do Sul.

