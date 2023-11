Marilândia do Sul anuncia atrações da Festa da Cenoura; confira

Marilândia do Sul vai completar 71 anos de emancipação política em 14 de dezembro e uma grande festa é preparada para celebrar o aniversário da cidade. Vem aí, a 14ª Festa da Cenoura, que será realizada no estacionamento do ginásio de esportes Mario Leão entre os dias 8 e 10 de dezembro. A programação conta com shows, barracas gastronômicas e parque de diversões.

A festa começa no dia 8 de dezembro, com abertura programada a partir das 20h30, com a presença das autoridades e show pirotécnico. Depois tem shows com as duplas Adilson e Reginaldo e Diego e Arnaldo.

No dia 9 (sábado) haverá apresentação da Fanfarra Municipal, show de pagode Mandiuca, show com a dupla conhecida nacionalmente, Pedro Sanches e Thiago, além do DJ Yano.

No dia 19 (domingo), no período da manhã tem o 3º Trilhão, depois tem almoço com churrasco no Bambu com roda de viola. A noite shows com Valdéres Cadaval e depois Adrian França encerram a programação. Segundo a prefeitura, o parque de diversões para crianças será gratuito e será proibido levar cooler ou caixa térmica.

“Estamos organizando tudo, fechando as barracas, arrumando os espaços. Estamos preparando tudo para a nossa comunidade. A segurança será reforçada para garantir a tranquilidade das famílias que vão celebrar conosco”, explica Kelly Zanlorenzi, gestora de Projetos e Convênios de Marilândia do Sul.

O prefeito Aquiles Takeda faz um convite para toda a comunidade. “Venham prestigiar nossa festa, são 71 anos de emancipação política de um município que está em plena expansão. Shows gratuitos e parquinho de graça para as nossas crianças.Será um momento para toda a família", disse Aquiles.

