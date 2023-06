Marilândia do Sul adquire equipamentos para atendimento de urgência

A Saúde municipal de Marilândia do Sul investiu quase R$ 40 mil em novos equipamentos para uso das equipes do atendimento de urgência e emergência. Foram adquiridos um ventilador pulmonar portátil e um tracionador de fêmur.

O tracionador de fêmur foi adquirido para atendimento de acidentes e é usado para imobilização de fratura de fêmur. Já o ventilador pulmonar portátil é um equipamento importante para a manutenção da vida, desde o suporte respiratório na recuperação pós-anestesia até o uso em pacientes com desconforto ou insuficiência respiratória.

As equipes de enfermagem já receberam a capacitação e todos os profissionais estão aptos a usarem os equipamentos quando se fizer necessário. O chefe de enfermagem Almir Luciano destaca a importância do investimento. “A saúde de Marilândia está cada vez mais estruturada. A administração montou uma sala de emergência com aparelhos de última geração que vão garantir um atendimento qualificado para quem precisar, também vem atendendo todas as nossas demandas para equipamentos pré-hospitalares e de urgência e emergência. Desta forma podemos proporcionar um atendimento com qualidade e humanizado para toda a população marilandense”, afirma.

