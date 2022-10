Marilândia do Sul abre PSS para vagas temporárias; confira quais são

Da Redação

As publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022, serão disponibilizadas no Diário Oficial Eletrônico do Município

A Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul, situada no Vale do Ivaí, Paraná, abriu na sexta-feira (14) o processo seletivo simplificado para vagas temporárias e extraordinárias de contador e farmacêutico bioquímico. A classificação será feita através de prova de títulos e análise de currículo.

As inscrições seguem do dia 14 de outubro até o dia 07 de novembro, e podem ser feitas por meio do e-mail pssmarilandia@gmail.com, com o envio da ficha de inscrição presente no edital preenchida e assinada, juntamente com os documentos em anexo.

Os interessados também podem efetuar a inscrição de forma presencial na Prefeitura Municipal, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h. A Prefeitura de Marilândia do Sul, no entanto, não estará atendendo nos dias 31 de outubro e 01 e 02 de novembro.





Documentação

Os documentos necessários para a inscrição são: RG, CPF, Título eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, para homens o comprovante de alistamento ou dispensa militar. No mesmo ato da inscrição o candidato deve apresentar os documentos para a pontuação dos títulos e experiência.

Vagas e salários

Contador

Para o cargo de contador está disponível uma vaga temporária e cadastro para vagas extraordinárias que surgirem futuramente, o salário para 30 horas semanais é de R$ 7.689,75.

Farmacêutico bioquímico

Já para farmacêutico bioquímico será apenas o cadastro para vagas extraordinárias, o salário será de R$ 2.500,00.

