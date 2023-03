Marilândia do Sul abre PSS para contratar auxiliar de serviços gerais

Da Redação

A vaga tem carga horária de 40 horas semanais

Começaram nesta segunda-feira (9), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de auxiliar de serviços gerais da Prefeitura de Marilândia do Sul. A vaga tem carga horária de 40 horas semanais e salário de 1.302,00 reais. A inscrição pode ser feita de forma online pelo e-mail: pssmarilandia@gmail.com ou presencialmente no prédio da Secretaria de educação localizado na Avenida dos Missionários, n. 471.

No ato da Inscrição o candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição e apresentar as seguintes fotocópias acompanhadas pelo documento original: Documento de Identidade com foto, CPF, comprovante de Alistamento ou Dispensa Militar (candidato do sexo masculino), e título eleitoral acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.

No mesmo ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos que possibilitem a pontuação de seus títulos e experiência de acordo com o seu currículo profissional. Após o término das inscrições será publicado o edital com a relação dos candidatos inscritos que apresentaram os documentos mínimos necessários e entregaram os títulos para avaliação e pontuação, no Diário Oficial do Município.

O cargo exige que o candidato seja alfabetizado, os títulos dos cursos na área devem ser entregues também no momento da inscrição para que o candidato possa pontuar. Para mais informações consulte o edital disponível em: https://plenussistemas.dioenet.com.br/uploads/view/14439.

