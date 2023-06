Marilândia do Sul abre concurso público com salário de até R$ 16 mil

Atenção, concurseiros! A Prefeitura de Marilândia do Sul lançou um edital de um concurso público que conta com 32 vagas e salários que variam entre R$ 1279,87 a R$ 16.299,49. As inscrições começam às 9h desta segunda-feira (12) e seguem até o dia 16 de julho. Confira o edital no final da matéria.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. Aqueles que demandam nível fundamental são R$ 35; nível médio, R$ 50; e nível superior, R$ 100. Pessoas inscritas no Cadastro único e membros de família com baixa renda tem direito à isenção da taxa, o pedido de isenção deve ser feito dia 12/06 ao dia 14/06, os servidores do CRAS estarão auxiliando os interessados.

Confira os cargos disponíveis:

Agente de Endemias; Agente em Saúde Pública; Agente Fiscal; Analista de Licitações e Contratos; Analista de Recursos Humanos; Assistente Administrativo; Assistente Social; Atendente de Berçário; Atendente de Farmácia; Auxiliar de Serviços Gerais II; Coveiro; Enfermeiro Plantonista; Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Médico Clínico Geral; Médico Pediatra; Motorista; Operador de Máquinas; Pedreiro; Professor; Professor de Educação Físico Pleno; Psicólogo; Recepcionista; Técnico Contábil; Técnico de Enfermagem; Técnico em Higiene Dental; Técnico em Informática; Terapeuta Ocupacional; Vigia.

As inscrições podem ser feitas através do site www.klcconcursos.com.br.

Veja o edital:

Edital Baixar | Visualizar

