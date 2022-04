Da Redação

Marilândia confirma três novos casos de dengue nesta semana

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou três casos de dengue no município. O controle de endemias intensificou os trabalhos de combate ao mosquito Aedes Aegypti e os agentes de endemias estão fazendo a vistoria dos quintais das casas do município, para evitar focos do mosquito.

O mosquito Aedes Aegypti chegou no Brasil no início do século XX, e em 1955 foi erradicado do país, mas nos anos 60 o relaxamento das medidas sanitárias levou à reintrodução do vetor em território nacional. E desde então virou um problema de saúde pública.

O controle de endemias da cidade solicita que todos os cidadãos façam sua parte, para que o município não passe por uma epidemia de dengue, e orienta para os cuidados que devem ser tomados para que o município de Marilândia do Sul fique livre do mosquito. Não deixe água parada, limpe com frequência da caixa d’água e deixe-a sempre vedada, limpe potinhos de água dos animais de estimação, seque os pratinhos dos vasos de plantas, limpe os ralos, trate a água da piscina com cloro, nunca descarte lixo de maneira inadequada e tenha cuidado na coleta de água da chuva.

"Cuide do seu quintal, se cada um fizer a sua parte o mosquito não tem vez. Vamos todos trabalhar para que o mosquito seja erradicado do nosso município, manter seu quintal bem cuidado é um ato de amor", afirmou a Prefeitura da cidade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.