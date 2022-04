Da Redação

Marilândia abre PSS para motorista e técnico de enfermagem

Nesta terça-feira (19), a Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul abriu o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para motorista e técnico de enfermagem. Inicialmente, são uma vaga para cada função, visando atender a demanda do município e manter a qualidade do serviço público.

Para participar do Processo Seletivo de técnico em enfermagem é necessário se encaixar nos seguintes requisitos: possuir Ensino Médio completo, curso técnico/profissionalizante compatível com as atribuições do cargo e registro no Conselho da Classe. Para participar para a vaga de motorista, por sua vez, é necessário ter o Ensino Fundamental completo e CNH categoria "D", no mínimo.

O PSS de Marilândia do Sul será realizado, através de uma prova prática de caráter classificatório. As inscrições iniciaram nesta terça-feira (19) e irão até o dia 12 de maio de 2022. Para realizar a inscrição basta preencher a ficha, disponível no site da Prefeitura do município, e enviar para o e-mail pssmarilandia@gmail.com, com os seguintes documentos em anexo:

- Carteira de identidade, CPF, título de eleitor acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, Diploma de conclusão no Curso, quando exigido para o cargo. Na ausência de conclusão do curso, deverá ser apresentada declaração da instituição de ensino a qual o candidato/interessado esteja devidamente matriculado, contudo, quando da posse do cargo/emprego, o candidato aprovado deverá comprovar a conclusão no Curso, através de diploma ou declaração da instituição de ensino e no caso de homens o comprovante de alistamento ou dispensa militar.

Caso o candidato não tenha acesso a internet, a inscrição pode ser realizada no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Silvio Beligni, 200 - Centro. O horário de atendimento e protocolo do pedido de inscrição será das 08h às 11h30 e das 13h às 17h. No ato da inscrição também devem ser apresentados os documentos para a comprovação de títulos e experiências.

Os resultados do processo seletivo serão publicados no diário oficial da Prefeitura de Marilândia. Para mais informações sobre o PSS acesse o edital através do link.

Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.