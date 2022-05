Marilândia abre inscrições para vagas do conselho tutelar

Da Redação

Devido à falta de substitutos para compor o conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Secretaria de Assistência Social abriu nesta segunda-feira (23) as inscrições para candidatos a conselheiro tutelar, em Marilândia do Sul. As inscrições vão até o dia 10/06.

Para fazer a inscrição o candidato deve ir até o prédio da assistência social até o dia 10/06. Para se candidatar é necessário ter 21 anos ou mais, residir em Marilândia do Sul há mais de dois anos com comprovação de IPTU ou conta da água ou luz, ter concluído o ensino médio, e não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do conselho nos últimos 5 anos.

Para a inscrição serão necessários os seguintes documentos: Certidão negativa de antecedentes criminais, comprovante de votação ou certidão fornecidos pela Justiça Eleitoral, diploma de conclusão do 2° grau, xerox da carteira de motorista (no mínimo B), duas fotos 3x4 coloridas, xerox do RG e CPF, xerox do comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

O preenchimento das vagas para os membros suplentes do conselho tutelar tem duas fazes, na primeira, os candidatos interessados se inscreveram seguindo os requisitos exigidos pelo edital e realizaram uma prova objetiva de caráter eliminatório com acerto mínimo de 50% das questões. A prova será realizada no dia 26 de junho.

A eleição com os candidatos aptos será realizada no dia 31/07 das 08h às 17h no prédio da assistência Social, a votação será feita através de células. Todos os munícipes com 16 anos ou mais podem votar. O candidato mais votado assume a vaga de titular e os outros ficam como suplentes.