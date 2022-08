Marilândia abre inscrições para PSS da saúde e assistência social

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As inscrições podem ser realizadas do e-mail: pssmarilandia@gmail.com ou no prédio da Prefeitura de Marilândia do Sul

Nesta terça-feira (16), foram abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS), em Marilândia do Sul. As vagas disponíveis são para enfermeiro, técnico de enfermagem e assistente social. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro através do e-mail ou no prédio da Prefeitura. Os salários variam entre R$ 1.212,00 até R$ 3.631,16.

continua após publicidade .

As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail: pssmarilandia@gmail.com. O candidato deve encaminhar a ficha de inscrição disponível aqui e os documentos necessários, ambos em anexo. Presencialmente as inscrições podem ser feitas no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Silvio Beligni, nº 200, Centro, em Marilândia do Sul. O horário de atendimento e protocolo do pedido de inscrição, será das 8 horas às 11h30, e das 13 e 17 horas.

Foram abertas uma vaga para técnico de enfermagem com salário de R$ 1.212, uma para assistente social com o salário de R$ 3.631,16, e uma para enfermeiro com o salário de R$ 3.631,16 todas as vagas com carga horária de 40 horas semanais. A classificação será feita através da prova de títulos e experiência profissional, por isso é necessária a apresentação dos documentos no ato da inscrição.

continua após publicidade .

Após o término das inscrições será publicado o edital com a relação dos candidatos inscritos que apresentaram os documentos mínimos necessários e entregaram os títulos para avaliação e pontuação, no Diário Oficial do Município. Veja todas as informações sobre inscrição, documentos, apresentação de títulos, atribuições e entre outros no edital 036/2022 publicado nesta segunda-feira (15), no diário oficial.

Siga o TNOnline no Google News