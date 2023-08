Marido tranca esposa em casa por duas horas e é preso após denúncia

Um homem foi preso na tarde deste domingo (20), após a Polícia Militar do Paraná (PMPR) receber denúncias de que uma mulher estaria sendo mantida trancada pelo marido em uma residência localizada na área central de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

Os policiais chegaram no local e, apesar de ouvirem barulhos dentro da casa, não foram atendidos. Dessa forma, a equipe entrou no quintal do imóvel e constatou que as janelas e portas estavam todas trancadas.

Conforme o boletim de ocorrência, após muitas tentativas, finalmente uma mulher saiu da residência. Ela aparentava estar muito assustada.

A vítima relatou aos PMs que seu marido havia trancado a porta e impedido que ela saísse de casa. Ela estava trancada há cerca de duas horas. Contou ainda que quando os policiais chegaram, o homem escondeu as chaves em um dos bolsos da roupa, impedindo que ela falasse com as autoridades. Também segundo relato da mulher, o esposo também teria tentado agredi-la e os dois acabaram entrando em uma briga.

O homem foi abordado e foi dada voz de prisão. Nesse momento, no entanto, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência mas acabou sendo detido e algemado pelos policiais. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

