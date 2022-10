Marido faz ameaça com faca e joga carro contra mulher

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de terça-feira (25) na Vila Santa Maria em Ivaiporã, uma mulher chamou a Polícia Militar, após ser ameaçada de morte pelo marido. Temendo pela vida, ela saiu da residência e quase foi atropelada pelo esposo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi acionada por volta das 20h40.

No local os policiais entraram em contato com a mulher, ela relatou que se desentendeu com o companheiro e de posse de uma faca passou a ameaçá-la de morte.

Após acionar a PM, ela entãos se deslocou até uma mercearia próximo a residência para aguardar a chegada da equipe, e o convivente foi até o local com um Uno branco e jogou o veículo contra ela na intenção de atropelá-la.

Depois o homem se evadiu do local tomando rumo ignorado. Diante dos fatos, os policiais foram à residência da vítima, onde possivelmente o autor poderia se encontrar, porém ele não foi encontrado.

Os policiais então aguardaram que a mulher pegasse seus pertences pessoais e a levou até a casa de sua mãe. Ela também foi orientada quanto às medidas pertinentes ao fato.

