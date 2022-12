Marido espanca a esposa e quebra móveis da casa, em Marilândia do Sul

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Mulher foi agredida pelo marido na madrugada desta segunda-feira (12), em Marilândia do Sul

Uma mulher acionou a Polícia Militar de Marilândia do Sul na manhã desta segunda-feira (12) para denunciar o marido por agressão praticada durante a madrugada. A vítima, moradora da área central da cidade, estava com diversas marcas pelo corpo e na face.

A vítima, que mora na avenida Brasil, relatou aos policiais que durante a madrugada o marido a teria agredido e quebrado diversos móveis da casa.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher estava com um olho roxo e no outro havia um pequeno derrame vermelho, além de marcas roxas nos braços e nas costas, decorrentes das agressões praticadas pelo marido.

No endereço, os policiais encontraram também o agressor, que estava com um pequeno corte no braço que, segundo a vítima, teria sido ocasionado quando o homem quebrava as coisas dentro de casa.

A Polícia Militar encaminhou os dois para atendimento médico e em seguida, o casal foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais.

MANDADO JUDICIAL

A Polícia Militar atendeu a outra ocorrência de ameaça, em Marilândia do Sul. Uma mulher chamou a polícia para informar que o sobrinho, que havia saído da cadeia, teria ido até a casa da mãe e feito ameaças a ela. A mulher informou ainda que a irmã, mãe do suposto agressor, teria medida protetiva judicial contra ele.

Os policiais foram ao endereço, por volta das 20 horas, e encontraram a mulher que teria sido vítima de ameaça por parte do filho. E ele estava na casa. Porém, ao ser indagada sobre a medida protetiva, a mulher informou aos policiais que desejava retirá-la.

Com a informação dada pela mulher, ela e o filho foram encaminhados para a delegacia de polícia de Marilândia do Sul para os procedimentos legais.

