Da Redação

Marido é detido após ferir e manter esposa presa em casa

Um homem foi preso em Cambira por agressão contra a mulher e também por mantê-la presa em casa. A ocorrência foi registrada neste domingo (17), no Bairro Sete de Maio. Com ele, a Polícia Militar (PM), encontrou uma espingarda, munições e frascos com chumbo. Na casa da nora da vítima, onde a mulher estava e foi pedir ajuda, a PM observou que a mulher apresentava uma lesão no tornozelo e também um ferimento no olho direito.

continua após publicidade .

Ela relatou aos policiais que o autor das agressões seria seu marido e que ele a teria mantido em casa, com todas as portas trancadas. A mulher ainda disse que o autor possui uma arma de fogo, do tipo espingarda, e que neste domingo (17), durante a briga, ele teria a ameaçado com a arma.

Na residência do casal, a PM encontrou o homem deitado na cama e perguntou onde a arma de fogo estava. Ele mostrou o local onde estava, mas a espingarda estava sem munições.

continua após publicidade .

Questionado também sobre as munições, o autor disse que tinha, mas não sabia onde estava. Porém, minutos depois conseguiu encontrar seis munições calibre 36, sem marca aparente, além de três frascos com chumbo de diversos tamanhos e um frasco com pólvora.

Diante dos fatos, o homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Já a vítima, segundo a PM, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e depois para o Hospital da Providência, de Apucarana, devido às lesões provocadas pelo autor.