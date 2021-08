Da Redação

Marido da prefeita de São Pedro do Ivaí morre por Covid

Morreu nesta quinta-feira (12), Walmir Magri, de 57 anos, após complicações da Covid-19. Ele estava internado há aproximadamente 60 dias no Hospital e Maternidade São Marcos de Maringá.

Walmir era agricultor e empresário em São Pedro do Ivaí. Ele deixa a esposa, a atual prefeita do município, Maria Regina Della Rosa Magri, e dois filhos, Marianna e Ademar Magri Neto.

Ele é irmão de Valdir Magri, vice-prefeito de São Pedro do Ivaí. A família ainda não informou sobre o velório e sepultamento.

A prefeita também contraiu a doença e já está recuperada. No último dia 5 ela chegou a pedir orações para o marido: "Acreditamos da cura e as orações tem sido o bálsamo da esperança nesse momento difícil. O Walmir Magri está lutando pela vida, e Deus tem sido misericordioso, atendendo nosso clamor. Por isso, agradecemos a todos pelas correntes de orações, façamos novamente um clamor pela misericórdia de Deus pela cura do Walmir. Venha fazer parte dessa corrente. Contamos com você. Se não puder comparecer, una-se a nós em oração "Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim, os doentes.” (Mateus 9:12)", publicou na ocasião.

(Na foto, a prefeita e o marido)