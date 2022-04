Marido chega mais cedo do trabalho, agride mulher e é preso

Da Redação

Imagem iusdtrativa

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) recebeu acionamento via Copom para atender uma situação de violência doméstica no centro da cidade de São João do Ivaí.

No local contato com a vítima, ela mostrou o braço com uma marca de agressão. Disse ainda, que o autor teria chegado mais cedo do trabalho e ela estava no mercado, e depois foi buscar a filha de ambos no colégio.

Ao chegar em casa o marido estava alterado e lhe ofendeu com palavras de baixo calão e em determinado momento, fez ameaças de morte e a agrediu com socos e empurrões. Diante disso, a equipe deu voz de prisão ao autor e foi conduzido para a Delegacia de Policia de São João do Ivaí.