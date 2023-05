Marido bate na esposa na frente dos filhos e acaba preso, em Faxinal

Um homem foi preso no sábado (27-05) depois espancar a mulher e quebrar diversos objetos dentro da residência na Rua Eduarda Murara, no Conjunto Habitacional Padre João Carlos Araújo, em Faxinal, no norte do Paraná.

O caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar (PM) no início da noite por volta das 18h45, após vizinhos ligarem para o Copom informando que uma mulher estava gritando desesperadamente.

Ainda segundo os vizinhos, o homem teria saído da residência, pegou um pedaço de pau e desafiou a mulher “agora eu quero ver você bater na minha cara novamente”.

Chegando à residência, os policiais militares ouviram uma pessoa chorando e barulho de vidro quebrando dentro da casa, por cima do portão, também perceberam manchas de sangue na área da residência. Diante da situação a equipe entrou na residência e conversou com a vítima.

Ela disse aos agentes, que seu marido chegou em casa bêbado por volta das 17 horas e sem motivo começou a discutir, também fazendo ameaças e lhe agredindo fisicamente. Tudo na presença dos filhos da vítima, de 4 e 8 anos de idade.

Durante a briga ela para se defender acabou causando uma lesão no nariz do marido, que ficou totalmente transtornado e pegou uma ripa de madeira,

Ameaçou agredi-la novamente e danificou móveis da residência, como copos de vidro, pratos, cadeiras e mesas.

Enquanto a equipe policial informava que levaria a vítima ao hospital municipal para receber atendimento médico, o agressor retornou à residência. Ele foi abordado, submetido a uma busca pessoal e, em seguida, recebeu voz de prisão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Faxinal para realização de exames médicos. O autor foi encaminhado para as providências cabíveis na 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

