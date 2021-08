Marido ameaça esposa e sobe no teto do carro da sogra

Da Redação

Na Av. Paraíba em Ivaiporã, um homem ameaçou a esposa com uma pedra, e subiu no teto do carro da sogra. A situação foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira (4), por volta das 20 horas.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que o marido chegou agressivo e começaram uma discussão. Em um dado momento o marido ficou muito exaltado e começou a ameaça-la com uma pedra e posteriormente com diversos xingamentos.

Durante a discussão, a mãe da vítima chegou, e o autor continuou exaltado gritando e subiu no teto do veículo da sogra. Após isso, se evadiu tomando rumo ignorado.

Os policiais realizaram patrulhamento nas imediações a fim de encontrar o autor, porém ninguém foi encontrado.