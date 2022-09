Marido ameaça esposa com facão por causa de mensagens no celular

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) no início da noite de domingo (25), por volta das 18h30, após ter sido ameaçada pelo marido que estava de posse de um facão. A situação foi em Grandes Rios. O motivo do desentendimento seria algumas mensagens no celular.

A guarnição foi para o endereço que a vítima se encontrava, na casa de uma amiga, onde ela relatou que estava em sua residência, quando seu marido chegou embriagado e começaram a discutir pelo motivo de algumas mensagens no celular .

Durante a discussão, o homem pegou um facão e a ameaçou de morte. Com medo, ela saiu correndo da residência até a casa da amiga. Ela disse ainda, que escutou o esposo dizer que se fosse preso, após sair da cadeia iria matá-la.

Diante da vontade da vítima em representar, os policiais foram à residência e encontraram o autor na varanda.

Foi feita a revista pessoal e em seguida dado voz de prisão pelo crime de ameaça.

As partes foram encaminhadas ao destacamento da PM para confecção do boletim. Posteriormente encaminhadas para a Delegacia de Polícia civil de Faxinal para providências.

