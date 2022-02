Marido agride esposa grávida de 5 meses em Ivaiporã

Da Redação

Por volta das 19 horas a equipe da Polícia Militar foi chamada para deslocar a Rua Ceará, em Ivaiporã, para atendimento a uma situação de lesão corporal, onde o marido teria agredido a esposa grávidade 5 meses.

No local, a vítima relatou que estava andando com seu marido quando tiveram um desentendimento. O autor a agrediu com empurrões, socos e chutes deixando um hematoma abaixo do olho esquerdo, além de rasgar o pré-natal e jogar no chão. Oferecido atendimento médico à vítima, ela disse que não precisava.

Dando continuidade à ação policial foi solicitado apoio da equipe da viatura 05, e deslocado até a residência do casal, onde segundo informação o autor poderia estar.

Feito o cerco policial para evitar uma possível fuga, mas o autor não foi encontrado na residência. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos, e ao prazo decadencial de 6 meses para representação criminal.