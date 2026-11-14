Marido agride esposa, faz ameaça com faca no pescoço e acaba preso

Vítima precisou da ajuda de vizinhos para chamar a polícia após ter o celular destruído pelo agressor, que chegou bêbado em casa

Uma mulher foi espancada e ameaçada de morte pelo próprio marido na tarde de sexta-feira (13), no Conjunto Nutrimil, na cidade de Faxinal. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após o crime.

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De acordo com as informações registradas pela polícia, a violência teve início após o homem chegar embriagado na residência do casal. A esposa pediu para que ele saísse do local, o que o deixou enfurecido. O agressor passou a desferir socos na cabeça e tapas no rosto da vítima.

Durante as agressões, a situação se agravou: o homem pegou uma faca, colocou no pescoço da esposa e ameaçou golpeá-la caso ela gritasse por socorro. Na tentativa de impedir que a mulher denunciasse o caso, ele ainda quebrou o telefone celular dela.

A vítima só conseguiu acionar a equipe policial porque contou com a ajuda de vizinhos. Quando os policiais chegaram ao endereço, confirmaram a situação e prenderam o agressor.

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Os dois foram encaminhados ao Hospital Juarez Barreto de Macedo para a realização de exames médicos que comprovam as lesões. Na sequência, o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Faxinal, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano no contexto de violência doméstica.