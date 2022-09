Marido agride esposa e depois a tranca dentro de casa

Da Redação

A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (5) para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara, em Ivaiporã.

Quando os agentes chegaram ao local, o homem havia se evadido após trancar a mulher dentro da residência.

Em contato com a solicitante, ela passou a relatar que seu marido a ofendeu com palavras de baixo calão, a agrediu com empurrões e chutes e a trancou no interior da residência, momento este que o autor se evadiu do local.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades inclusive foi deslocado na residência da mãe do autor, porém ele não foi localizado.

A vítima foi orientada, e informou aos policiais que iria ficar na residência de sua mãe.

