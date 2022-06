Marido acusa companheira de o agredir com uma mordida

Da Redação

A Polícia Militarr (PM) de Grandes Rios registrou uma briga familiar na noite de quarta-feira (22), na Av. Rio Branco, no Distrito de Ribeirão Bonito. O homem que se encontrava no Hospital Municipal de Grandes Rios, disse aos policiais que havia levado uma mordida da esposa.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 19h30, foi repassado ao COPOM que um homem estava no hospital e que havia sido vítima de agressão. No local, a suposta vítima, relatou aos policiais que estava em sua residência juntamente com sua convivente e que começaram uma discussão, e a mulher havia lhe ameaçado com uma faca.

Disse ainda que do desentendimento não houve agressões, que apenas estava com uma lesão no braço causado por uma mordida que sua amásia havia lhe dado em data anterior.

A presença equipe policial foi solicitada para o acompanhar o homem até sua residência, pois eles queria retirar alguns pertences da casa, e evitar que a situação entre ele e sua convivente se agravasse.

Os policiais então o acompanharam até o distrito de Ribeirão Bonito, onde foram retirados alguns pertences dele da residência.

Diante dos fatos foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis ao caso, pois não teve o interesse em representar contra sua amasia.