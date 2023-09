Maria Regina avalia projetos em trâmite de São Pedro do Ivaí

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), está em Curitiba cumprindo agenda de compromissos nas secretarias do Governo do Estado, para acompanhar projetos que estão tramitando e apresentar novas demandas para busca de recursos.

Regina já visitou, por exemplo, o gabinete do deputado estadual, Alexandre Curi (PSD), para informar sobre o andamento dos projetos do município. “Como sempre, o deputado nos recebeu muito bem e ficou feliz em saber que projetos importantes estão avançando conforme o nosso planejamento. Apresentei novas demandas e discutimos juntos a viabilidade de cada uma”, explica.

A prefeita destacou durante a reunião que um grande investimento em pavimentação está em andamento e que várias obras serão inauguradas em breve, como o calçadão, o coreto, a quadra coberta ao lado do Ginásio Seccão, o portal turístico, a cozinha central, a Praça São José no distrito de Marisa e barracões industriais, dentre outros.

“Estamos cumprindo um mandato desafiador, o qual teve início com o pior momento da pandemia do coronavírus e caminha com todos os efeitos negativos que a guerra da Ucrânia e Rússia tem causado no mundo. Mesmo com tantos problemas enfrentados, assim como eu, nossa equipe trabalha incansável e estamos conseguindo estruturar São Pedro do Ivaí para o progresso. A população pode acreditar que estamos fortalecendo o município para uma nova realidade. Muitas coisas boas estão por vir e o deputado Alexandre Curi acredita em nosso propósito e estará conosco para as inaugurações”, assinala Regina.

