Maria Eduarda recebe alta após internação na UTI e família agradece orações
Jovem de 18 anos deixou o hospital nesta terça-feira (23); família agradece as orações e o apoio da comunidade
A jovem Maria Eduarda Silva de Oliveira, de 18 anos, recebeu alta hospitalar na terça-feira (23), após passar vários dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade de Ivaiporã.
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A notícia foi comemorada por familiares, amigos e moradores da cidade, que acompanharam a evolução do quadro de saúde da jovem e participaram de correntes de oração durante o período de internação.
Maria Eduarda havia sido hospitalizada na segunda-feira (8) após sofrer uma convulsão. Desde então, a família mobilizou a comunidade em um pedido de fé e apoio pela recuperação da jovem.
Após a alta, os familiares agradeceram as orações, mensagens de carinho e manifestações de solidariedade recebidas nos últimos dias. “Somos gratos a Deus e a todas as pessoas que estiveram conosco neste momento. Cada oração e mensagem de apoio foi importante para nossa família”, agradeceram os familiares.
Agora, Maria Eduarda continuará a recuperação em casa, ao lado da família.
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