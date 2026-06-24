Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
BOA NOTÍCIA

Maria Eduarda recebe alta após internação na UTI e família agradece orações

Jovem de 18 anos deixou o hospital nesta terça-feira (23); família agradece as orações e o apoio da comunidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 06:24:34 Editado em 24.06.2026, 07:28:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Maria Eduarda recebe alta após internação na UTI e família agradece orações
Autor Após dias internada na UTI, Maria Eduarda recebeu alta e seguirá a recuperação ao lado da família. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A jovem Maria Eduarda Silva de Oliveira, de 18 anos, recebeu alta hospitalar na terça-feira (23), após passar vários dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

LEIA MAIS: Frio marca a quarta-feira em Ivaiporã; mínima pode chegar a 6°C

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A notícia foi comemorada por familiares, amigos e moradores da cidade, que acompanharam a evolução do quadro de saúde da jovem e participaram de correntes de oração durante o período de internação.

Maria Eduarda havia sido hospitalizada na segunda-feira (8) após sofrer uma convulsão. Desde então, a família mobilizou a comunidade em um pedido de fé e apoio pela recuperação da jovem.

Após a alta, os familiares agradeceram as orações, mensagens de carinho e manifestações de solidariedade recebidas nos últimos dias. “Somos gratos a Deus e a todas as pessoas que estiveram conosco neste momento. Cada oração e mensagem de apoio foi importante para nossa família”, agradeceram os familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, Maria Eduarda continuará a recuperação em casa, ao lado da família.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alta hospitalar correntes de oração ivaipora Maria Eduarda recuperação em casa solidariedade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV