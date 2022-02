Marcelo Reis visita obras em várias regiões de Ivaiporã

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã em exercício Marcelo Reis , acompanhado dos diretores Bruno Montoro (Obras), Ilson Gagliano (Viação), dos vereadores Emerson Bertotti (PTB) e José Maurino Carniato.(MDB), vistoriou, na manhã desta quinta-feira (17), obras em várias regiões do município. O ponto inicial das visitas foi na obra de pedra irregular no acesso a Colônia da Prefeitura.

“Quando o Gil (prefeito licenciado) e eu sentamos para desenvolver esse programa, nós tínhamos que abarcar todos os cantos da nossa cidade, e isso nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo aqui (Colônia da Prefeitura), era uma reivindicação de muito tempo. No dia de chuva, por exemplo, era uma dificuldade muita grande para que as pessoas se locomovesse, quer seja de carro ou a pé”.

A comitiva também vistoriou obra de pavimentação com pedra irregular no Jardim Guanabara, na Vila Rural e na Vila Nova Porã na região da APAC. “Sem contar as obras das vilas e bairros que ficam do outro lado da cidade, como no Jardim Paraná, nos distrito de Jacutinga e Alto Porã. Um programa muito grande, era um sonho que tínhamos e faz parte do nosso plano de governo”, disse Marcelo Reis.

Segundo Marcelo Reis, as melhorias são fruto do trabalho da atual gestão, por meio do programa de pavimentação com pedras irregulares, com recursos próprio da prefeitura de mais de R$ 3 milhões.

Marcelo Reis também visitou as obras de revitalização da Praça do Alto Porã que recebe recursos por meio de emenda do deputado federal Sergio Souza (MDB) no valor de R$ 230 mil, mais contrapartida da prefeitura com valor de aproximadamente R$ 50 mil.

“Era um grande sonho da população se tornando realidade, com prazo de conclusão para dentro de 90 dias. O que nos deixa mais contentes é que estamos conseguindo fazer as licitações, de forma ágil, dando início de forma rápida, então agradecemos os empreiteiros, nossa equipe de licitação, e todos os envolvidos no processo”, destacou Marcelo Reis.