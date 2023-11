Marcelo Reis vice-prefeito de Ivaiporã é o mais novo filiado do MDB

Encontro Regional do MDB

O vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis, assinou, na quinta-feira (15,) a ficha de filiação do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O ato de filiação ocorreu durante o 6º Encontro Regional do partido na quarta-feira (15) na Câmara de Vereadores de Ivaiporã.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, líderes do partido e simpatizantes da sigla, consolidando-se como bases para o fortalecimento político na região.

Dentre as autoridades políticas presentes estavam o deputado federal Sérgio Souza, o deputado estadual Anibelli Neto e o presidente estadual do MDB, o ex-governador Orlando Pessuti.

Além disso, o secretário estadual da Família, Rogério Carboni, e Renato Adur marcaram presença. O prefeito Carlos Gil (PSB) também prestigiou a reunião do MDB.

Durante o encontro, a presidente do MDB municipal, vereadora Gertrudes Bernardy, que também é membro da Conselho Nacional o partido e o ex-governador Orlando Pessuti, juntamente com outras lideranças, destacaram a importância da união e organização partidária para enfrentar os desafios das próximas eleições municipais.



“Que esse momento seja apenas o começo de grandes conquistas e avanços para o partido. Continuem trabalhando juntos com determinação e comprometimento, pois juntos somos mais fortes. Sucesso sempre”, enfatizou o deputado federal Sergio Souza.

Vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos e vice-prefeitos da região prestigiaram o evento, evidenciando o alcance e a representatividade do MDB no cenário político local, regional e estadual.