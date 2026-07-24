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Máquina em marcha ré atinge carro de passeio no interior de Rio Bom

Vítima entrou em estado de choque e não conseguiu desviar; obra na estrada de terra acontecia sem nenhuma sinalização

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 08:18:29 Editado em 24.07.2026, 08:18:10
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Máquina em marcha ré atinge carro de passeio no interior de Rio Bom
Autor Máquina motoniveladora atingiu Fiat Pálio em Rio Bom - Foto: Freepik/imagem ilustrativa

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma máquina motoniveladora (patrola) causou danos materiais na manhã de quarta-feira (22), na área rural do município de Rio Bom. Apesar do susto e da destruição da frente do veículo, ninguém ficou ferido.

-LEIA MAIS: Pedestre é atropelado por HB20 durante chuva no Jardim Diamantina em Apucarana

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A colisão aconteceu na Estrada Rural Miguel Garcia de Azevedo, a poucos metros da ponte sobre o Rio Bom. A vítima dirigia um Fiat Palio no sentido a Novo Itacolomi quando se deparou com o equipamento pesado parado no meio da via.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do carro parou a uma distância segura, de aproximadamente 30 metros. No entanto, o operador da máquina iniciou uma manobra em marcha ré em direção ao veículo. A vítima relatou à polícia que entrou em estado de choque e tentou engatar a ré por duas vezes para fugir do impacto, mas não conseguiu mover o carro.

O equipamento pesado atingiu a parte frontal do automóvel, destruindo o capô, o para-choque, o para-brisa e até o painel interno. A máquina só parou de retroceder porque o motorista de um caminhão, que vinha logo atrás do Palio, começou a buzinar para alertar o operador.

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Após a batida, a vítima conseguiu sair do veículo. De acordo com o relato oficial, o operador da máquina desceu do equipamento muito exaltado, proferiu diversos palavrões e tentou culpar o condutor do carro pelo acidente.

O registro policial também destaca que o trecho onde o maquinário operava não possuía nenhum tipo de sinalização de segurança, como placas ou funcionários para orientar o trânsito, estando o operador da máquina trabalhando sozinho no local.

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acidente de transito colisão veículo Estrada Rural motoniveladora Rio Bom Segurança Viária
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