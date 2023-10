Maquiador da região assina looks de musas do carnaval do Rio e SP

Um maquiador do Vale do Ivaí vem sendo requisitado por musas e rainhas de escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro. É Anderson Natio, de Grandes Rios (PR), de 35 anos.

Com quase 15 anos de carreira, o profissional já produziu looks de diversas celebridades e, para 2024, já “assinou” até agora com Tati Minerato, rainha da Unidos do Porto da Pedra, e Layza Rebeca, musa da Mangueira. As duas escolas são do grupo especial do Rio e serão atrações nos desfiles da Sapucaí no próximo ano.

Conhecido como “maquiador das rainhas do carnaval”, Anderson Natio chegou a morar em Campinas (SP) por três anos, mas voltou para Grandes Rios e usa sua localização no Paraná como trunfo.

“Muita gente me questiona porque não vou morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro por conta do meu trabalho. Eu vejo diferente. Acho que morar no Paraná é uma forma de me diferenciar. Em São Paulo e no Rio, há muitos profissionais”, diz.

Ele também afirma que oferece o “combo completo” para as celebridades: ele faz cabelo, maquiagem e também as próteses artísticas utilizadas pelas musas e rainhas nos desfiles.

Anderson Natio já participou de cinco desfiles em São Paulo e vai para o segundo na Sapucaí, no Rio, onde vem realizando um sonho. “Sempre quis trabalhar no Rio, onde o carnaval é mais quente”, diz o profissional, que é graduado em estética e tem vários cursos de especialização na área.

O morador de Grandes Rios vem de uma família de cabelereiros e começou na profissão com 12 anos. O início na trajetória no mundo do carnaval ocorreu em 2014, quando ele procurou, pelas redes sociais, Cintia Mello, rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. Ela gostou do trabalho do paranaense e, a partir daí, surgiram inúmeras indicações de outras beldades.

Desde então, ele já maquiou e produziu inúmeras modelos, como Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos da Tatuapé; Muriel Quixaba, rainha da Colorado do Brás; Alane Pereira, da Vila Maria; e as ex-BBBs, Tatiele Polyana e Cacau Colucci, entre outras celebridades do carnaval.

Foto por Arquivo pessoal Anderson Natio com a ex-BBB Cacau Colucci

“É uma satisfação ver o nosso trabalho no desfile. Muita gente nem imagina que a produção foi feita por uma pessoa aqui da região, de Grandes Rios”, comenta.



Como prêmio após ganhar um concurso de maquiagem no Paraná recentemente, ele pretende viajar em breve para Holywood, onde fará um curso de maquiagem na área de artes cênicas. Além do carnaval, a sua paixão é a produção artística para TV e cinema.

Nesta semana, ele assinou a produção da modelo Tati Minerato no TV Fama, da Rede TV!. O ensaio veio no clima de “Haloween” e a celebridade usou um look de “Aranha Viúva Negra Sexy”. O visual todo preto e mega decotado contava também com uma aranha e uma abóbora em formato de caveira no corpo da modelo para compor o traje.

