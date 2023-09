Mapeamento ambiental em Ivaiporã visa potencializar conservação

O engenheiro florestal da empresa Nativa do Brasil, Marcelo Lubas, apresentou ao prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, os resultados de mapeamentos realizados ao longo das últimas semanas no município. O mapeamento faz parte da Retificação de Bordas em Áreas de Preservação Permanente (APP) e a definição de Zoneamentos em Uso e Ocupação do Solo (Rebapp), ambos com foco na implantação de indicadores ambientais que proporcionarão melhor gerenciamento das áreas verdes, e das áreas verdes protegidas, e também de outros aspectos relacionados ao ICMS Ecológico.

Marcelo Lubas e Carlos Gil estavam acompanhados da tecnóloga em gestão financeira da empresa Nativa do Brasil, Leila Anunciação Lubas, e da secretária municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski. Na reunião foi ressaltada a parceria entre o setor público e privado em busca de soluções que unam a preservação da natureza e o aproveitamento sustentável dos recursos, e apresentada parte do mapeamento feito utilizando-se dados oficiais do Governo do Estado, imagens de satélite, e identificação de áreas potenciais para criação de unidades de conservação em Ivaiporã.

Os indicadores resultantes desse mapeamento proporcionarão um auxílio significativo ao gerenciamento das áreas de conservação do município e à criação de áreas protegidas, que têm como objetivo primordial a preservação ambiental. Além disso, os dados obtidos poderão ter um impacto direto na arrecadação do ICMS Ecológico – um mecanismo financeiro que recompensa municípios que demonstram empenho e ampliação na preservação e cuidado com o meio ambiente.

“Com a implantação da Rebapp o município poderá aumentar a proteção do Rio Ivaí e conhecer a relação de área verde de floresta nativa existente em função do tamanho do território”, explicou Marcelo Lubas mostrando como a tecnologia e a informação pode fornecer uma visão abrangente e detalhada das áreas de interesse, em Ivaiporã, evidenciando a precisão e a eficácia do projeto em curso.

A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis está preparando o município para um futuro mais sustentável, onde a conservação ambiental e o desenvolvimento podem caminhar juntos de maneira harmoniosa.

