Da Redação

Manutenção afeta abastecimento de Godoy Moreira

Na próxima quarta-feira (25), a Sanepar realiza a manutenção na rede pública de energia, programada pela Copel, em Godoy Moreira. Conforme a Sanepar, por esse motivo, haverá desabastecimento de água na cidade.

O serviço, que afetará unidades do sistema produtor, será realizado das 9 às 15 horas. A normalização do abastecimento deve ocorrer à noite. Só os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel ficarão sem água neste período, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.