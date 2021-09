Manifestações pró-Bolsonaro continuam em Jardim Alegre

Da Redação

As manifestações pró-Bolsonaro continuam em pontos do Paraná e também no Vale do Ivaí. Na tarde desta quarta-feira (8), caminhoneiros se reuniram no Posto Carajás, na PR 466, entre Jardim Alegre e o Distrito de Placa Luar, para realizar os protestos.

Segundo os organizadores, as manifestações continuarão até ordens dos protestantes de Brasília. Apenas caminhoneiros estão sendo orientados a parar no trecho.

Na BR 376, pelas cidades de Marialva e Paranavaí, também foram registrados manifestos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Veículos com carga seca, que passam pelo local, estão sendo forçados a entrarem nos pátios dos postos de combustíveis. A PRF monitora a situação.