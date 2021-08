Manifestação contra pedágio em Califórnia é realizada; vídeo

Da Redação

Um protesto contra a praça de pedágio, que deve ser instalada na BR-376, entre Califórnia e Marilândia do Sul, aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (16). O ato ocorreu em frente à rodoviária de Califórnia e reuniu moradores da região. O trânsito ficou paralisado por cerca de 30 minutos, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um dos líderes da manifestação, o advogado Cirineu Dias reclamou sobre a maneira que os lotes serão leiloados para a iniciativa privada. “Estamos brigando para que seja uma menor tarifa e não essa história do Governo, que tem que depositar R$ 1,5 bilhão no BNDS para poder participar da licitação, porque assim vai participar só um grupo seleto e não vamos conseguir mudar os preços”, comentou.

Segundo ele, o comércio apucaranense também deve ser prejudicado. “O cara vai comprar um par de sapatos de R$ 100 em Apucarana, mas para ida e volta vai pagar mais quarenta reais. Assim, não compensa ele comprar no comércio de Apucarana mais”, disse.

Maicon Alessandro, representante do movimento “Aqui Não Pedágio Califórnia”, também esteve presente no protesto e fez um apelo para que os políticos sejam contra o projeto, que será votado nesta terça-feira (17). “Nossa luta começou em fevereiro quando soubemos desse novo modelo e estamos protestando desde aquela época. Quero frisar que projeto será votado amanhã e é importantíssimo que a gente peça para os deputados que votem contra ele e a favor do povo”, disse.

Ex-presidente da Associação dos Comerciantes das Margens das Rodovias do Paraná, Arlindo Rodrigues pediu aos moradores que não aceitem a instalação da praça de pedágio. “Não estou preocupado com você, mas sim com a próxima geração. O povo já paga um pedágio caro e não pode continuar pagando por mais 30 anos. Nós estamos pedindo para que os moradores de Marilândia, Califórnia, Mauá da Serra e Londrina não aceitem, porque esse pedágio vai afetar a agricultura e todos os moradores da região”, reclamou.

