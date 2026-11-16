Homens foram localizados durante cumprimento de mandados judiciais e transferidos para o sistema prisional

A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na tarde desta segunda-feira, dois mandados de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia nas cidades de Bom Sucesso e Mandaguari. As ações, motivadas por execução de alimentos, resultaram na detenção de dois homens na região.

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No município de Bom Sucesso, os agentes prenderam um jovem de 28 anos, identificado pelas iniciais L.F.M. Já em Mandaguari, o alvo do mandado judicial foi um homem de 47 anos, de iniciais P.C.S.

Após as abordagens e o cumprimento das ordens judiciais, ambos os detidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Jandaia do Sul. Os dois homens permanecem encarcerados na unidade prisional, onde aguardam os trâmites legais e seguem à disposição do Poder Judiciário.