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ORDEM JUDICIAL

Mandado de prisão por tráfico de drogas é cumprido pela Rotam em Jardim Alegre

Homem foi preso no Centro de Jardim Alegre na quinta-feira (14) por força de mandado expedido pela Justiça de São José dos Pinhais

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 13:55:42 Editado em 15.05.2026, 13:55:39
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Mandado de prisão por tráfico de drogas é cumprido pela Rotam em Jardim Alegre
Autor Mandado foi cumprido na quinta-feira no centro da cidade - Foto: PMPR/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão por tráfico de drogas em Jardim Alegre no início da noite de quinta-feira (14), no Centro da cidade, durante ação da Rotam para atender ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais.

O autor foi localizado por volta das 18h30 e preso com base em mandado de prisão preventiva. A determinação judicial é relacionada ao crime de tráfico de drogas.

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Em seguida, a equipe policial encaminhou o homem para a cadeia pública de Ivaiporã, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu sem intercorrências. Agora, o caso segue sob responsabilidade do Poder Judiciário.

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Jardim Alegre JUSTIÇA MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR segurança pública trafico de drogas
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