Mandado de prisão por tráfico de drogas é cumprido pela Rotam em Jardim Alegre

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A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão por tráfico de drogas em Jardim Alegre no início da noite de quinta-feira (14), no Centro da cidade, durante ação da Rotam para atender ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais.

O autor foi localizado por volta das 18h30 e preso com base em mandado de prisão preventiva. A determinação judicial é relacionada ao crime de tráfico de drogas.

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Em seguida, a equipe policial encaminhou o homem para a cadeia pública de Ivaiporã, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu sem intercorrências. Agora, o caso segue sob responsabilidade do Poder Judiciário.

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