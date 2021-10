Major Robson assume o comando da 6ª CIPM de Ivaiporã

Da Redação

Major Robson Falk Vieira, assumiu oficialmente no início da semana, o comando da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), com sede em Ivaiporã. O novo comandante substitui o major Élio Boing, que no fim de março assumiu o subcomando do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Londrina. Desde então o cargo era ocupado interinamente pelo 1º tenente Vinicius Castro.

O novo comandante está há 23 anos na Polícia Militar e estava lotado no 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho. “E agora chegou a hora de percorrer novos caminhos, assumindo novos desafios e assumindo a 6ª CIPM de Ivaiporã. Uma novidade, pois ainda não conhecia os municípios da região”.

Major Robson destacou que pretende trabalhar para aumentar o efetivo da corporação. “Nós estamos com uma dificuldade grande de efetivo. Em cinco municípios, nós não temos policiamento 24 horas. A ideia é lutar por uma escola com pelo menos 40 policiais militares para podermos suprir essa demanda”.

O novo comandante pretende lutar também para renovar a frota, principalmente dos destacamentos. “Aqui na cidade (Ivaiporã) são duas viaturas locadas, em boas condições. Mas nos destacamentos as viaturas são antigas, vamos lutar para ver se a gente consegue viaturas melhores”.

Com relação, ao trabalho que pretendente realizar na região, o comandante disse que a população pode esperar seriedade e comprometimento. “Estamos fazendo um diagnóstico detalhado para resolver a criminalidade. Tivemos um primeiro contado sobre as incidências criminais, mas ainda nada acima da normalidade. Mas, mesmo assim, temos que intensificar o patrulhamento e as operações que vamos realizar”.

Ele também elogiou o trabalho que vinha sendo realizado pelos antecessores, major Élio Boing, que trabalhou 12 anos em Ivaiporã, três no comando da 6ª CIPM e do tenente Vinicius Castro, que assumiu o cargo interinamente. “Já os conhecia e sei da seriedade com que tratam o efetivo e o serviço, que é bastante grande e profissional”, completou major Robson.