Major Marciano Corsini assume o comando da 6ª CIPM de Ivaiporã

O novo comandante da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã (6ª CIPM), major Marciano Corsini, assumiu o cargo. Major Corsini substitui o major Rangel Calixto Peijo que estava no cargo há 11 meses e agora vai assumir o subcomando do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana. (veja o vídeo abaixo).

A solenidade de passagem do cargo aconteceu em frente ao quartel do 6ª CIPM, e contou com grande participação de militares, autoridades municipais e regionais. Coronel Jefferson Luiz de Souza, comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar (2º CRPM), destacou o bom serviço prestado pelo major Rangel frente à 6ª CIPM.

“É um oficial competente e capacitado, que já trabalhamos juntos em outra oportunidade. Sabíamos da dificuldade de retirar o Rangel neste momento de Ivaiporã para levá-lo de volta à sua casa, mas também porque nós precisamos de um subcomandante no 10º Batalhão”, destacou. “Mas fiquei tranquilo quando tive a oportunidade de escolher o major Corsini para assumir o comando, e saber também da sua capacidade técnica, da sua honradez, da sua disciplina e do seu comprometimento. Então, a 6ª CIPM estará bem servida no que diz respeito a seu comandante”, disse o coronel.

Major Corsini, que comandou a 4ª Companhia da Polícia Militar em Santo Antônio da Platina, disse que se sente lisonjeado de comandar a 6ª CIPM. “Fico feliz e satisfeito em assumir a 6ª CIPM. Segunda-feira vamos encarar o desafio e ir a campo conhecer a situação territorial. A expectativa é de fazer um bom trabalho e vamos para cima da criminalidade”, afirmou.

Major Rangel falou sobre o período que esteve à frente da PM na região e agradeceu a parceria com os poderes constituídos, aos policiais militares lotados na 6a CIPM e aos alunos do Curso de Formação de Soldados.

“Reputei três grandes desafios à frente da companhia. O primeiro de ordem pessoal foi resgatar a honra e o orgulho de fazer parte da 6ª CIPM que presta um serviço de excelência a toda a comunidade local”.

Na parte estrutural da companhia, major Rangel também deu especial atenção às instalações da corporação, promovendo várias melhorias. “Deixo meu agradecimento aos prefeitos Gil e Furlan. A rua que passa na frente da companhia é na divisa de Ivaiporã e Jardim Alegre. As duas prefeituras se cotizaram e refizeram o asfalto”, lembrou.

Por fim, ele destacou a formação dos novos policiais. Todo o efetivo passou por instruções teóricas e práticas. “Encerro atestando que a companhia ficará no meu coração, de verdade espero que não seja um adeus e sim um até logo”, assinalou major Rangel.

O prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) agradeceu major Rangel pelo trabalho e deu as boas-vindas ao novo comandante da 6ª CIPM. “Major Rangel fez um excelente trabalho durante o tempo que esteve à frente da companhia e desejamos o mesmo sucesso e a mesma sorte ao major Corsini que assume hoje o comando”, completou. ASSISTA:

