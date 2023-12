Mais um veículo: Hilux é furtada no centro de Jandaia do Sul

O veículo foi furtado da área central de Jandaia do Sul.

Uma Toyota Hilux 2020 de cor prata, com placas BCS-9J98, foi furtada da área central de Jandaia do Sul no domingo (17).

Conforme o relato da vítima, ele estacionou a caminhonete na Rua José Maria de Paula, esquina com a Rua Luís Vignolio, por volta das 18 horas do domingo.

Por volta das 6 horas da manhã de segunda-feira (17), percebeu que o veículo havia sido furtado. A vítima informou à polícia que estavam no carro a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cartões de crédito. A vítima foi orientada, e o boletim foi confeccionado. O veículo ainda não foi localizado.

Outro Furto

Mais uma farmácia é arrombada e furtada em Apucarana

Um novo caso de arrombamento e furto de uma farmácia foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (19) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu por volta das 3h em um estabelecimento na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no centro da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local e fez contato com o vigilante da farmácia. Segundo a PM, o homem informou que um suspeito teria estourado o Blindex da porta do estabelecimento com uma pedra, entrou no local e furtou alguns itens.

O vigilante teria recebido as informações por meio da central de monitoramento da empresa que ele trabalha, conforme os policiais. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o suspeito esteva com bermuda jeans, camiseta preta, chinelo branco e uma mochila cinza.



