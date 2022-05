Mais um veículo é incendiado em Ariranha do Ivaí

Da Redação

Oníbus escolar seria levado a leilão pela Prefeitura de Ariranha do Ivaí

A Polícia Civil de Ivaiporã deve abrir inquérito para investigar o incêndio de um ônibus do transporte escolar que seria levado a leilão pela Prefeitura de Ariranha do Ivaí. O incêndio foi no sábado (21), o ônibus estava estacionado em um terreno ao lado do campo de futebol. Este é o segundo veículo incendiado em menos de 10 dias.

O outro foi uma camionete Veraneio, que também estava previsto para ser leiloada. O prefeito calcula que o prejuízo aos cofres municipais fica em torno de R$ 100 mil. “Esse é um prejuízo para toda a população de Ariranha do Ivaí, e esses recursos, que seriam arrecadados com a venda desses dois bens, poderiam ser revertidos, por exemplo em um carro novo para atendimento da saúde ou da educação”, disse o prefeito ao Jornal Paraná Centro.

Thiago Epifânio lembrou em mandatos anteriores, também ocorreu atentado semelhante e não tem ideia de quem possa estar fazendo isso. “Agora, vamos ter que investir em algum sistema de monitoramento ou ampliar os cuidados com os veículos e equipamentos novos que foram adquiridos”, avalia o prefeito de Ariranha do Ivaí.