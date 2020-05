Mais um município da região registra epidemia de dengue

Com 18 casos confirmados, o município de Kaloré está em epidemia de dengue. Os números constam no boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (5). Com a inclusão de Kaloré, a região passa a somar 18 municípios com índice epidêmico da doença.

Segundo a Sesa, a dengue já infectou 157.418 mil casos confirmados no Estado, com 122 óbitos provocados pela doença. A epidemia atinge 223 cidades, que representam mais de 55,8% dos municípios paranaenses. São cidades que apresentam, proporcionalmente, incidência maior que 300 casos autóctones por 100 mil habitantes.

Região tem 18 municípios epidemia de dengue

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, enfatiza a necessidade da população mesmo em período de enfrentamento da Covid-19, não descuidar da dengue.O monitoramento deste período epidemiológico da dengue começou em julho de 2019 e segue até julho deste ano.Da semana anterior para esta, o total de casos confirmados aumentou em 10,78%, com 15.320 casos a mais.

“Os dados são preocupantes e o Governo do Estado mantém o alerta e a vigilância, apoiando as ações de combate e controle da dengue em todas as regiões e municípios. Mas temos que contar com o apoio da população, não esquecer do cuidado, mesmo neste período que enfrentamos o coronavírus”, afirma o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Além de Kaloré, mais 6 municípios atingiram o patamar de epidemia nesta semana: Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Campina da Lagoa, Paranaguá, Sertanópolis e Leópolis.



REGIÃO

Na região, são 18 municípios em epidemia: Bom Sucesso (112 casos), Faxinal (239), Jandaia do Sul (267), Kaloré (18), Marilândia do Sul (69), Novo Itacolomi (12), Sabáudia (181), São Pedro do Ivaí (223), Arapuã (18), Ariranha do Ivaí (12), Godoy Moreira (181), Ivaiporã (1345), Jardim Alegre (540), Lidianópolis (29), Lunardelli (75), Rosário do Ivaí (69), São João do Ivaí (201).

APUCARANA

Em Apucarana, foram registrados 65 casos de dengue em uma semana. Eram 397 registros na semana passada e agora são 462, o que equivale a um crescimento de 16%. O município está em estado de alerta.

Em Arapongas, 57 casos foram registrados no mesmo período. O município, também classificado como em alerta, passou de 221 para 278 registros, um crescimento de 25%.