Mais um caso de Covid-19 é confirmado em Marilândia do Sul - TNOnline

Mais um caso de Covid-19 foi confirmado em Marilândia do Sul na quarta-feira (5). Agora o município totaliza 31 diagnósticos positivos da doença.

Conforme a saúde de Marilândia do Sul, a pessoa procurou a unidade central portando um exame que foi realizado em laboratório particular. Os profissionais já realizaram a coleta dos exames nos familiares e também serão coletados os exames de pessoas que tiveram contato direto com o paciente que segue em isolamento domiciliar.

Dos 31 casos, 24 pessoas já estão recuperadas da doença.

