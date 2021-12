Da Redação

Mais um caminhão tomba na BR 376; trânsito está impedido

Outro acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (02) na BR 376 em Mauá da Serra. Desta vez, um caminhão carregado com madeira tombou na pista, complicando ainda mais o trânsito que já estava fluindo lentamente por conta de outro acidente.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas.

Mais cedo, uma carreta carregada com frango congelado tombou no mesmo local, deixando a rodovia completamente bloqueada no sentido a Curitiba. Parte da carga foi saqueada por populares. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido por socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Quando o veículo estava sendo retirado para liberação completa da via, o novo tombamento aconteceu, bloqueando a rodovia nos dois sentidos.

continua após publicidade .

A PRF trabalha neste momento no atendimento das duas ocorrências.