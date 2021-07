Da Redação

Mais quatro casos de Covid-19 em Ivaiporã neste domingo

Neste domingo (25), o Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã recebeu a confirmação de mais quatro casos positivos de coronavírus (Covid-19).

Foram três exames PCR analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e um teste rápido por laboratório particular.

Com mais esses diagnósticos Ivaiporã soma agora 3.787 pessoas que tiveram resultados positivos para Covid-19 desde 16 de março de 2020, quando teve início as testagens no município

Dos pacientes confirmados 3.580 se recuperaram e 89 óbitos. Com o vírus ativo 111 estão em tratamento e isolamento domiciliar e sete pessoas encontram-se em tratamento em unidade hospitalar. Há ainda 28 pessoas com suspeita da doença aguardando resultado de exames do Lacen .